زوجة أحمد زاهر توجه رسالة لـ محمد سامي بسبب "سيد الناس"

أشادت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر، بالعمل تحت إدارة المخرج محمد سامي، في مسلسل سيد الناس.

ونشرت مدربة التمثيل هدى زاهر صورة لمخرج محمد سامي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري”، معلقة: “عن المخرج الكبير محمد سامي أتحدث... هو قائد لأكثر من ٦٠ نجم ونجمة مصرية بإخلاص وحب واهتمام بأدق تفاصيل الشخصيات غير أنه قائد لأكبر وأشطر كرو إخراج وتصوير وإنتاج بالإضافة إلى أكثر من 300 عامل داخل الاستديوهات يسابق الزمن لإخراج عمل يليق بالجمهور المنتظر لأعماله ولاسمه الكبير في عالم التأليف والإخراج... أستاذ محمد سامى... فخورة كل الفخر بالعمل تحت إدارتك…تعلمت الكثير... وأشكرك على مجهودك الكبير المبذول لإنجاز هذه الملحمة الرمضانية، مسلسل سيد الناس رمضان 2025 بإذن الرحمن”.

مسلسل سيد الناس، من بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، أحمد زاهر، سلوي عثمان، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، خالد الصاوي، محمود قابيل، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس، فى إطار إجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا على عقب.

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