أحمد جمال يكشف كواليس أول لقاء بخطيبته فرح الموجي

كشف الفنان أحمد جمال، تفاصيل أول لقاء مع خطيبته المطربة فرح الموجي.

وقال أحمد جمال خلال استضافته وخطيبته فرح الموجي في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي: "قلت أخطف كله ورا بعض عشان ابدأ السنة الجديدة بداية حلوة، أنا عرفت فرح وهي كبيرة ما شفتش The Voice Kids ومعرفش أنها بتغني كل دي مفاجآت حصلت بعدين".

وتابع أحمد جمال: "الحكاية بدأت بأن صديق مشترك لينا كان عامل عزومة أنا كنت رايح وهي مكانتش هتروح، وأنا في نص الطريق عرفت أن العزومة اتأجلت ليوم تاني، وللنصيب لما العزومة اتأجلت اتقابلنا، أنا مأخدتش ساعة كنت واخد القرار، أنا مبينتش حاجة حتى متكلمناش، كلمت صديقنا المشترك سألته سؤالين فرح مخطوبة قالي مش عارف، قلت له خلاص أنا هخطب فرح لما تعرف قولي".

وأكمل أحمد جمال: "أنا أعرف والدها المايسترو حمادة الموجي، بس حبيت أن الموضوع يجي بطريقة غير مباشرة عن طريق أصدقاء، وطول الوقت دا أنا مكنتش أعرف أنها بتغني، كنت أعرف معلومات عادية زي درست إيه وعيلتها مين لحد ما قالتلي".

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