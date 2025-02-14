الموت يفجع محمد وأحمد السبكي

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة سيد السبكي، شقيق المنتج محمد السبكي وأحمد السبكي، بعد صراع مع المرض.

وسيتم تشييع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقى بعد صلاة العشاء.

وسيد السبكي هو كاتب سيناريو مصري، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وحضر عددًا من الفصول في كتابة السيناريو من المعهد العالي للسينما، وبعدها شرع في كتابة السيناريو لعدد من الأفلام، منها: (ابقى قابلني، البيه رومانسي، شارع الهرم، حصل خير).

سيد السبكي

ولم تحدد العائلة موعد العزاء حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.