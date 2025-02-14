الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الموت يفجع محمد وأحمد السبكي

أحمد السبكي
أحمد السبكي

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة سيد السبكي، شقيق المنتج محمد السبكي وأحمد السبكي، بعد صراع مع المرض.

وسيتم تشييع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقى بعد صلاة العشاء.

وسيد السبكي هو كاتب سيناريو مصري، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وحضر عددًا من الفصول في كتابة السيناريو من المعهد العالي للسينما، وبعدها شرع في كتابة السيناريو لعدد من الأفلام، منها: (ابقى قابلني، البيه رومانسي، شارع الهرم، حصل خير).

سيد السبكي
سيد السبكي

ولم تحدد العائلة موعد العزاء حتى الآن.

 

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