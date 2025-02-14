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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، محاولة قتل إياد نصار في ظلم المصطبة

ظلم المصطبة
ظلم المصطبة

تشهد أحداث مسلسل ظلم المصطبة محاولة قتل إياد نصار علي يد فتحي عبدالوهاب بعد دخولهما في مشاكل بسبب حبهما لربهام عبدالغفور.

 

ويبدأ حمادة كشري الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، والذي يمتلك هايبر على الطريق الزراعي في تدبير بعض المكائد لإياد نصار كى يتخلص منه.

 

وانتهت أسرة مسلسل ظلم المصطبة من تصوير ما يقرب من 3 حلقات من أحداث العمل، وتعمل وحدة المونتاج الخاصة بالعمل على الانتهاء منهم في الفترة الحالية.

 

 

 

 

 

ويواصل صناع مسلسل ظلم المصطبة تصوير عدد من مشاهد العمل، وقرر المخرج هاني خليفة الانتهاء من جميع الحلقات التي سلمها مؤلف العمل السابق محمد رجاء لحين تولي مهمة استكمال حلقات العمل لمؤلف آخر.

وكان السيناريست محمد رجاء أعلن عن اعتذاره عن عدم استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

 

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