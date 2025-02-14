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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، محمد هنيدي يعيش مع زوجته وزوجها في "شهادة معاملة أطفال"

شهادة معاملة أطفال
شهادة معاملة أطفال

تشهد أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، دخوله في غيبوبة لمدة 20 عامًا، مما يجعل زوجته التي تلعب دورها سماء إبراهيم تتزوج من صبري فواز خلال الأحداث، وبعد عودة محمد هنيدي من الغيبوبة لا يعلم بزواج زوجته ويعيش معها هي وزوجها في بيت واحد.

 

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" يعرض في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

 

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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