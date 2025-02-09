الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مقتل العوضي على يد شقيقه أحمد عبد العزيز في فهد البطل

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

تشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراع شديد بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

وخلال الأحداث يتخلص أحمد عبدالعزيز من شقيقه كى يحصل علي “العمودية”، وتقرر والدة فهد البطل أن تهرب به إلي القاهرة ليكبر الطفل ويصبح نسخة من والده، وبهذه الطريقة يلعب أحمد العوضي شخصية الأب والابن في العمل.

 

وتشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي وجود خلافات بينه وبين كناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين.

 

وتطلب كناريا من فهد خلال أحداث المسلسل الطلاق بسبب الخلافات التي وقعت بينهما.

وانتهى صناع العمل من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

 

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

 

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