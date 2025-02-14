الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

ما قصة صورة ترامب داخل السجن المعلقة على جدران البيت الأبيض

ترامب في المكتب البيضاوي،
ترامب في المكتب البيضاوي، فيتو

قالت مجلة "نيوزويك" إن صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي التقطت أثناء اعتقاله في سجن ولاية جورجيا، تعرض الآن في الممر المؤدي إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

صورة ترامب مسجون معلقة بالبيت الأبيض

وأشارت المجلة إلى أن الصورة لوحظت خلال لقاء ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض يوم أمس.

صورة اعتقال ترامب في ممر المكتب البيضاوي 


ونقلت المجلة: "صورة الرئيس دونالد ترامب - وهي صورة اعتقال... تعرض الآن بفخر في الممر المؤدي إلى المكتب البيضاوي".

وتم التقاط هذه الصورة الشهيرة قبل أكثر من عام من انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية - في أغسطس 2023 في سجن ولاية جورجيا. وقضى ترامب حينها حوالي نصف ساعة تحت الاعتقال قبل أن يُطلق سراحه بكفالة قدرها 200 ألف دولار.

 

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