الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

أستاذ قانون دولي عن أزمة جمارك ترامب بوجه أوروبا: تجاهل أمريكي لقواعد التجارة الدولية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

عبر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، عن رأيه في أزمة الجمارك التي يفرضها ترامب بقراراتها الانتقامية بوجه أوروبا.

 عاصفة الجمارك: أوروبا تتحدى قرارات ترامب الانتقامية
 

ويقول أستاذ القانون الدولي إن الاتحاد الأوروبي لم يكن بمنأى عن ضربات السوط الجمركي الذي أطلقه ترامب، إذ جاءت قراراته بفرض تعريفات جديدة على البضائع الأوروبية كإجراء عقابي، متجاهلًا القواعد الراسخة التي تحكم التجارة الدولية، ومتجاوزًا الأعراف الدبلوماسية التي طالما صانت التحالفات العابرة للقارات. 

 وأشار إلى أن الرد الأوروبي لم يتأخر ففي قمة ميونيخ الأمنية، حيث تلتقي العقول لرسم خريطة الاستقرار العالمي، وقفت مفوضة الاتحاد الأوروبي، بملامح جامدة ونبرة لا تعرف التردد، وأعلنت بوضوح أن "التعريفات الأمريكية الجديدة غير العادلة لن تمر مرور الكرام".  


وأوضح أن بهذه الكلمات، أطلقت بروكسل أولى سهامها في معركة اقتصادية لا هوادة فيها، مؤكدة أن التصعيد الأمريكي لن يقابل بالصمت أو الخنوع، بل بإجراءات مضادة ستعيد الحسابات في البيت الأبيض. فمنطق الأحادية الذي يسير به ترامب، متجاهلًا قواعد المعاملة بالمثل ومتغافلًا عن طبيعة العلاقات التجارية التي تقوم على المصالح المتبادلة، لن يجد طريقًا للاستمرار أمام جدار الممانعة الأوروبي.  

كما شدد على أن القانون الدولي واضح في هذا الصدد، إذ يكرس مبدأ التناسبية في الإجراءات الاقتصادية بين الدول، ويمنح الدول المتضررة حق الرد بالمثل وفقًا لآليات منظمة التجارة العالمية.

الاتحاد الأوروبي لن يتردد في رفع القضية إلى المنصات القضائية الدولية

 وبناءً على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، بوصفه كيانًا قانونيًا قويًا، لن يتردد في رفع القضية إلى المنصات القضائية الدولية، فضلًا عن اتخاذ إجراءات انتقامية تستهدف الصادرات الأمريكية التي تعتمد على السوق الأوروبية.  

واختتم أستاذ القانون الدولي مقاله ردًا  توضيحًا للسؤال الأهم: هل تدرك إدارة ترامب أن سياسات الهيمنة الاقتصادية لا يمكن أن تُفرض على قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي؟ وهل ستستوعب أن التوازن الدولي لا تحكمه نزوات فردية ولا شعارات انتخابية، بل معايير دقيقة من المصالح المتبادلة والقوانين الناظمة؟.

 وجاء الرد بأن الأيام القادمة ستكشف إن كان البيت الأبيض سيعود إلى منطق الحكمة السياسية، أم أنه سيواصل نهجه التصعيدي غير المحسوب، ليجد نفسه في مواجهة كتلة اقتصادية لا تقل صلابة عن الولايات المتحدة، بل تتفوق عليها في بعض الجوانب. وأمام هذا المشهد، يبقى المؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يكون الطرف الذي يقبل الانحناء أمام العاصفة، بل سيكون هو العاصفة نفسها، تعصف بكل من يحاول تجاوز حدوده دون حساب.

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