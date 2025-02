النائب أحمد حجازي يكتب: رسالة إلى السيد ترامب

عليكم سلامًا وسلامًا على الجميع.

فنحن - يا سيدي - قوم أمرنا من الله، بأن نفشي السلام، ونرحم الضعفاء، ولا نعادي، ولا نشارك في ولائم الظلم، وسلب الحقوق، أو إشاعة الفوضى، ولكننا دومًا ظهير متكاتف لأشقائنا ووطننا، أما وقد استهللتم ولا يتكم الثانية، وأطلقتم نعيق البوم حولنا، وأفشيتم نذيرًا غير محمودً ليحرق الأخضر واليابس بجيوش من الغربان والأفاعي، وأنتم السيد ترامب تصب الزيت فوق النار صبًّا صبًّا، وتنفخ في الكير متباهيًا متغطرسًا...!!

السيد ترامب

أقولها لكم، بأننا (ولينا) علينا رجلًا شريفًا في زمن عز فيه الشرف وقائدًا نفتديه بأرواحنا، يحمل روحه بين كفيه ولا يخشى إلا الله تعالى، ونحن نؤازره بأنفسنا ودمائنا وكل ما نملك...

السيد ترامب

أوصيكم.. باستلهام معاني الإنسانية، وحُرمة الدماء والتشتيت لخلق الله تعالى، وأوصيكم بالتدبر والحكمة.

أوصيكم بالتمسك بالقيم والأخلاق الرشيدة، فلن يتبقى منكم ولكم إلا الأثر وشهادة التاريخ، واستحضر تاريخ الأوائل، وامتثل للحق والحقائق، وتيقن -يا سيدي- بأن الحقوق والحق لا يضيع ولا يُنسى بالتقادم.

وأخيرًا أوصيك.. أن تذهب إلى الكنيسة وتستأدي من عند (الرب) حكمة القرار، أما نحن هنا (القاهرة) مستعدون، وكل أمورنا بخير وسلام عليكم... وسلام على الجميع

النائب/ م. أحمد حجازي

عضو مجلس النواب

A Letter to Mr. Trump

,Peace be upon you

.Peace be upon you, and peace upon all

We, sir, are a people commanded by God to spread peace, to show mercy to the weak, and to refrain from hostility. We do support for our brothers and our homelandnot partake in feasts of injustice, the usurpation of rights, or the spread of chaos. However, we always stand as a united

Now that you have begun your second term, you have unleashed the ominous cries of owls around us and spread dark omens that threaten to consume both the green and the barren with armies of ravens and serpents. And you, Mr. Trump, are pouring oil onto the fire, fanning the flames with arrogance and pride

,Mr. Trump

, Let me tell you clearly: we have entrusted our leadership to an honorable man in a time when honor is scarce—a leader whom we would sacrifice our lives for. He carries his soul in his hands, fearing none but God. And we stand by him with our lives, our blood, and everything we own

Mr. Trump, I urge you to embrace the values of humanity, to respect the sanctity of blood, and to refrain from scattering God’s creation. I urge you to reflect and act with wisdom. Hold on to noble morals and values, for in the end, all that will remain of you is your legacy and history’s judgment. Look back to the lessons of those who came before you, uphold truth and justice, and be certain, sir, that rights are never lost nor forgotten with time. And finally, I urge you to go to church and seek wisdom from the Lord in making your decisions. As for us here in Cairo, we are prepared, and all is well. Peace be upon you, and peace upon all

MP/ Engineer Ahmed Hegazy Member of the House of Representatives

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.