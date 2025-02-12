ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

انتشر ضباب غامض بـرائحة "كيميائية" في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية؛ ما أثار مخاوف بشأن صحة وسلامة سكان الولاية.

ضباب غامض برائحة كيميائية

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية (NWS)، تحذيرات من الضباب الكثيف بالقرب من جاكسونفيل وتالاهاسي.

وعلى الرغم من أن الضباب ظاهرة طبيعية في المنطقة وفقا لصحيفة "الديلي ميل"، إلا أن السكان أكدوا أن ما يشاهدونه هذه المرة "غير طبيعي".

وقال أحد المقيمين في مقاطعة ليك: "الضباب كثيف جدا، إنه ليس ضبابا طبيعيا". بينما ذكر آخر أن الضباب يشبه الدخان، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حرائق في المنطقة.



كما أبلغ العديد من السكان عن أعراض صحية بعد تعرضهم للضباب، بما في ذلك، والتهاب الحلق، والاحتقان، وتهيج العين، والخمول، وفقدان الشهية، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وجاءت هذه التقارير بعد أسابيع فقط من ظهور ضباب كثيف مماثل في المنطقة الشهر الماضي، والذي وصفه السكان بأنه ذو رائحة معدنية.

وكانت أولى التقارير عن هذا الضباب الغامض قد ظهرت في ديسمبر الماضي، عندما أبلغ سكان في مختلف أنحاء البلاد عن ضباب كثيف ذو رائحة كيميائية يغطي مدنهم.

وعلى الرغم من تراجع التقارير في الأسابيع الماضية، إلا أن سكان فلوريدا يواجهون الآن موجة جديدة مما يعتقدون أنه يتسبب في إصابتهم بالأمراض.

ونشر العديد من السكان صورا للضباب الكثيف الرمادي الذي يغطي مناطقهم، معربين عن اعتقادهم بأنه قد يكون جزءا من هجوم كيميائي أو بيولوجي.

A mysterious fog with a distinct chemical scent has been creeping across Florida, leaving residents puzzled and concerned.



Many describe variations in its appearance and odor, sparking speculation about its true nature.



Reports of health issues are on the rise—locals have… pic.twitter.com/6nJRaKnism — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) February 12, 2025



كما عبر السكان عن غضبهم من مسؤولي الولاية والحكومة المحلية لعدم اعترافهم بالضباب، الذي يرونه تهديدا مباشرا للصحة العامة.

وأضاف الخبراء أن الأعراض الصحية التي يعاني منها السكان يمكن تفسيرها أيضا بالفيروسات الشتوية الشائعة، حيث يمكن أن يؤدي التعرض للضباب إلى تفاقم بعض الأعراض، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.

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