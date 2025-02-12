الأربعاء 12 فبراير 2025
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عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

أب يعاقب أبناءه،
أب يعاقب أبناءه، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها فقد أب عراقي السيطرة على نفسه، وعاقب أطفاله بطريقة صادمة وخطيرة كادت تودي بحياتهم، عبر صعقهم بالكهرباء، بعدما علم برسوبهم في الامتحانات الفصلية في المدرسة.

جريمة مروعة في العراق

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن  جيران العائلة التي عاشت تلك اللحظات العصيبة، أبلغوا الشرطة العراقية، التي حضرت فورًا وألقت القبض على الأب بعد تورطه بصعق أطفاله.

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وقالت شبكة "964" الإخبارية المحلية، إن العائلة تعيش في مدينة حديثة في محافظة الأنبار، غرب العراق، وإن العقوبة شملت  التعذيب أيضًا بجانب صعق الأطفال بالكهرباء.

 وأضافت أن الأب اختار "تأديب" أطفاله بتلك الطريقة بعد رسوبهم في امتحانات منتصف العام الدراسي، وسط حالة من الذعر بين أفراد العائلة والجيران.

وبجانب توقيف الأب، تم نقل الأطفال لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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العراق الكهرباء محافظة الأنبار

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