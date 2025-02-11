نتنياهو يوجه الجيش للاستعداد لرد عسكري حال عدم إفراج حماس عن الرهائن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه الجيش الإسرائيلي للاستعداد لكافة السيناريوهات في حال لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين بحلول السبت المقبل.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول حكومي أن اجتماع الكابينت الأمني تبنى مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

و ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، نقلًا عن مصدر مطلع، أن إسرائيل ستتبنى عنصرين من خطة ترامب، وهما إخلاء قطاع غزة وتغيير قواعد التعامل مع المراحل التالية من التصعيد.

مسؤول إسرائيلي: لا يجب تهجير سكان غزة إلى دول تربطنا بها اتفاقيات سلام

صرح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يجب أن يكون إلى مناطق بعيدة، وليس إلى الأردن أو مصر، مشددًا على ضرورة تجنب نقل الأزمة إلى الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن ترحيل السكان إلى دول مجاورة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية، مما قد يخلق مشكلة أكبر بدلًا من حل الأزمة الحالية.

تأتي هذه التصريحات وسط الجدل المستمر حول مستقبل قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري المستمر.

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