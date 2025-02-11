أبو الغيط: لا يمكن لـ ترامب أو أي جهة شراء غزة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تجريد الفلسطينيين من كل شيء، مؤكدا أنه لا يمكن لترامب أو أي جهة شراء قطاع غزة.

صفقة القرن فهي أيضا مرفوضة إذا أعاد ترامب طرحها

وبحسب موقع العربية، شدد أبو الغيط على أنه لا تنازل عربي عن الأراضي الفلسطينية، وأن الدول العربية مجمعة على حل الدولتين، معتبرا أن مقترح ترامب بشأن غزة هدفه وجود طرح عربي مقابل.

ولفت أبو الغيط إلى أن "صفقة القرن هي أيضا مرفوضة إذا أعاد ترامب طرحها".

لا حل دون التوافق الفلسطيني الفلسطيني

وأوضح أبو الغيط أن القمة العربية الطارئة ستناقش طرحا عربيا يقابل مقترح أمريكا، لافتا إلى أن الطرح العربي سيقوم على التوافق الفلسطيني والدعم العربي والدولي، مذكرا بأنه لا حل دون التوافق الفلسطيني الفلسطيني.

وذكر أبو الغيط بأن القيادة السعودية موقفها تاريخي وثابت من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لا تواصل مع حركة حماس والتواصل محصور مع السلطة الفلسطينية.

المواجهة الخطرة جدا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي

واقترح أبو الغيط تنحي حماس إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك.

وصرح الأمين العام للجامعة العربية قائلا "نحن في فترة من المواجهة الخطرة جدا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ونتنياهو لديه مصلحة في انهيار اتفاق غزة".

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