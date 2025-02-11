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رياضة

سموحة يتقدم على بتروجيت بهدف في الشوط الأول بالدوري

سموحة
سموحة

يتقدم فريق سموحة على نظيره بتروجيت بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء ضمن  مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد سالم هدف سموحة الأول في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول والمباراة. 

 

تشكيل سموحة أمام بتروجيت 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى "ميدو" – شريف رضا – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد رجب الصافي – دوكو دودو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادي.

بينما يقود رشاد المتولي هجوم بتروجت.

 

تشكيل بتروجيت أمام سموحة 

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراس المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد.

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي.

الهجوم: إسلام هشام – رشاد المتولي – بدر موسى.

 

ترتيب بتروجيت وسموحة

ويحتل فريق بتروجت المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاءات.

بينما يحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى لقاءين بينما خسر 6 مباريات.

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