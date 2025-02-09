الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صفقة وحيدة للبنك الأهلي بالميركاتو الشتوي لتدعيم صفوفه

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

تعاقد نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار مع صفقة وحيدة بفترة الانتقالات الشتوية تدعيما لصفوفه.

وتعاقد البنك الأهلي مع حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم ونصف قادمًا من بترول أسيوط.

ورحل محمد هلال إلى مودرن سبورت وأحمد ياسين إعاره إلى غزل المحلة.

 

انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

اتحاد الكرة، وأغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء أمس السبت.

واستمرت إدارة شئون اللاعبين في العمل حتى الثانية عشر منتصف ليل الأحد لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية  بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

 

زد والبنك الأهلي 

وتعادل فريق زد مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح زد التسجيل عن طريق شادي حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 72، قبل أن يتعادل البنك الأهلي عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

 

ترتيب البنك الأهلي وزد بالدوري 

ويحتل فريق البنك الأهلي المباراة المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق زد المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي البنك الأهلي فترة الانتقالات الشتوية ميسي غلق باب القيد باتحاد الكرة

مواد متعلقة

أبرزهم إيبوكا ولاعب الأهلي، صفقات المصري بالميركاتو الشتوي

المصري يفتقد خالد الغندور في مباراة البنك الأهلي

راحة سلبية للاعبي المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري

منها استعادة زياد كمال، 3 صفات فقط لـ إنبي في الميركاتو الشتوي

الصفقة الثالثة، المصري يتعاقد مع أحمد علي عامر لاعب النجوم

أول تعليق من طارق مصطفى بعد تعادل البنك الأهلي أمام زد

أبرزها حسام حسن ولاعب الترجي، 6 صفقات لـ مودرن سبورت بالميركاتو الشتوي

المصري يعلن ضم لاعب الأهلي في ثاني صفقاته بالميركاتو الشتوي

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%

رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

حقيقة غياب أشرف بن شرقي عن مران الأهلي بسبب الإصابة

منوعات

المزيد

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية  دخول المستشفى في المنام وعلاقتها بالتخلص من الضغوط النفسية

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية