صفقة وحيدة للبنك الأهلي بالميركاتو الشتوي لتدعيم صفوفه

تعاقد نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار مع صفقة وحيدة بفترة الانتقالات الشتوية تدعيما لصفوفه.

وتعاقد البنك الأهلي مع حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم ونصف قادمًا من بترول أسيوط.

ورحل محمد هلال إلى مودرن سبورت وأحمد ياسين إعاره إلى غزل المحلة.

انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

اتحاد الكرة، وأغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء أمس السبت.

واستمرت إدارة شئون اللاعبين في العمل حتى الثانية عشر منتصف ليل الأحد لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

زد والبنك الأهلي

وتعادل فريق زد مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح زد التسجيل عن طريق شادي حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 72، قبل أن يتعادل البنك الأهلي عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ترتيب البنك الأهلي وزد بالدوري

ويحتل فريق البنك الأهلي المباراة المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق زد المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة.

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