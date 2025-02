الضابط إياد في مسلسل “صفحة بيضا”.. كل ما تريد معرفته عن الفنان سامي الشيخ

يواصل مسلسل صفحة بيضا تحقيق نجاح جماهيري كبير منذ بدء عرضه، حيث يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة بفضل حبكته المشوقة وأداء أبطاله المميز.

ويشارك في بطولة العمل الفنان سامي الشيخ، الذي يجسد دور الضابط إياد الذي ينغمس في عمله حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة لكشف غموضها في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، وهو من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

من هو سامي الشيخ؟

وسامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي ولد في الإسكندرية في 15 نوفمبر عام 1981، وبدأ رحلته بدراسة المسرح في نيويورك، وسرعان ما حصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World، للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث أدى دور مختار المجيب مدير قناة الجزيرة.

واصل الشيخ مسيرته بأدوار بارزة في السينما والتلفزيون، حيث شارك في مسلسلات عالمية مثل Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال ناجحة مثل Nikita، The Unit، NCIS،Lost وS.W.A.T. كما ظهر في أفلام هوليوودية منها Attack On Darfur، Transformers: Dark of the Moon، Charlie Wilson's War، وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

شارك سامي الشيخ في عدد من الأعمال العربية قبل صفحة بيضا مثل الجزء الأول من مسلسل حكايات بنات مع صبا مبارك ودينا الشربيني وحورية فرغلي في 2012، ومسلسل ستائر الخوف في 2014 من بطولة صابرين والراحل عزت العلايلي، وفيلم كدبة بيضة الذي شاركه بطولته ناهد السباعي ومحمد سلام وهالة فاخر عام 2018، بالإضافة إلى مسلسل أمل ومسلسل الجابرية ومسلسل الحشاشين الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان الماضي وقدم من خلاله شخصية برزك أميد “اليد اليمنى” لحسن ابن الصباح وشارك كذلك في فيلم فيزا.

إلى جانب مسيرته الفنية، تم تعيين سامي الشيخ في عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وسافر الشيخ لأكثر من دولة ممثلا للمنظمة في نشر الوعي والتثقيف بين الشباب حول قضايا مجتمعية وإنسانية هامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.