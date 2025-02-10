الإثنين 10 فبراير 2025
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خارج الحدود

مصر تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه وترفض الظلم التاريخي

وزارة الخارجية والهجرة،
وزارة الخارجية والهجرة، فيتو

أكدت مصر على أنه في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، أن السبيل الوحيد لمواجهة تلك المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين، الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة.

مؤكدة، أن حقوق الشعوب، لابد أن تكون بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.

 إنهاء الظلم التاريخي بتسوية القضية الفلسطينية

ودعت مصر المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والاقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

حق العودة للاجئين الفلسطينيين

وعبرت مصر عن تمكسها، في هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت مصر، أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين. 

وشددت القاهرة، على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقًا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.

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منطقة الشرق الأوسط العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي غزة الشعب الفلسطيني

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