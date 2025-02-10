إعلام عبري: بيان حماس بشأن الأسري الإسرائيليين في غزة "مقلق"

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بأن بيان حماس بشأن الأسري مقلق.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصدر الإسرائيلي: "البيان مقلق لكن لا يزال هناك وقت كاف للتعامل مع الأزمة وحلها قبل السبت وفرق التفاوض تعمل على معالجة تحديات وضعتها حماس لمواصلة تنفيذ اتفاق غزة".

واستكمل المصدر الإسرائيلي: "فريق التفاوض يعتقد أن بيان حماس هو ضغط نفسي لتحقيق أقصى مكاسب وهناك اعتقاد في إسرائيل أن الاتفاق لم يصل بعد إلى مرحلة الانهيار".

تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال

وقالت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وفي المواعيد المحددة والاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق.

وأضافت حماس: "خروقات الاحتلال شملت تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهداف أبناء شعبنا بالقصف.. وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة والوقود وآليات رفع الأنقاض، كذلك تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم القطاع الصحي".

وتابعت حماس: "أحصينا تجاوزات الاحتلال وزودنا الوسطاء بها أولا بأول لكن الاحتلال واصل تجاوزاته.. ندعو للالتزام الدقيق بالاتفاق وعدم إخضاعه للانتقائية بتقديم الأقل أهمية وتأخير وعرقلة الأكثر أهمية".

وأكدت حماس أن تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن هذا الإجراء جاء قبل 5 أيام من التسليم لإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ تبادل بموعده إذا التزم الاحتلال.

القسام تعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

وقال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف أبو عبيدة: "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع.. كذلك منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وتابع أبو عبيدة: سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، وحتى التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

واختتم أبو عبيدة: نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

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