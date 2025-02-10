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خارج الحدود

رئيس حركة حماس يرد على ترامب: الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه

خليل الحية، فيتو
خليل الحية، فيتو

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، ردا على تصريحات ترامب: إن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه.

الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه

وأضاف خليل الحية: طوفان الأقصى وحد الأمة للدفاع عن غزة ضد العدوان الصهيوني وهو المرحلة الأولى على طريق رحيل الاحتلال وانتصار فلسطين.

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واستنكرت حركة حماس التصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي قال فيها: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط". 

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق: إن الحركة تستنكر تصريحات ترامب بشأن “شراء وامتلاك غزة”، وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة.

وأكد: “غزة ليست عقارًا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة”، موضحا: “أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات وصمة فشل، وشعبنا سيُفشِل كل مخططات التهجير والترحيل".

وأضاف: “غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948”.

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط".


وأضاف ترامب: سننظر في حالات فردية للاجئين فلسطينيين ونمنحهم حق اللجوء، زاعما أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

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حماس غزة ترامب فلسطين القضية الفلسطينية

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