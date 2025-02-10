مقتل شاب في البحيرة، الأمن يكشف التفاصيل ويضبط الجناة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة عامل إثر التعدى عليه من آخرين بالبحيرة وضبط مرتكبى الواقعة.

"سائق وأبناء شقيقه "...الداخلية تكشف تفاصيل مقتل شاب البحيرة



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالبحيرة مما أدى إلى وفاته، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 فبرايرتبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبال عامل "مصاب بعدة جروح وكدمات متفرقة ونزيف بالمخ " وتوفى عقب وصوله متأثرًا بإصابته.. وبسؤال والده عامل، مقيم بدائرة المركز اتهم 3 أشخاص "سائق، ونجلى شقيقه" مقيمين بذات الدائرة بالتعدى على نجله وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بزعم قيام المجنى عليه بسرقتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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