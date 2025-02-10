مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالهرم

لقى شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



حادث الطريق بالهرم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية أعلى الطريق بمنطقة الهرم عن حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمنطقة الهرم صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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