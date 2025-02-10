ملك زاهر تكشف أسباب خسارة وزنها في الفترة الأخيرة

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن أسباب انخفاض وزنها، وظهورها بشكل نحيف الفترة الماضية.

وقالت ملك خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، تقديم الإعلاميتين إيمان عز الدين ومها الصغير، إنها تعرضت لحالة اكتئاب شديدة وامتنعت عن الاكل تمامًا، وظلت تعتمد على شرب المياه فقط لمدة تصل شهر.

الاكتئاب

وأضافت: "جالي اكتئاب وقعدت فترة كبيرة مابكلش بشرب مياه بس وخسيت أوي بس مش بطريقة صحية، ووشي دخل لجوا، والناس فكراني تعبت، ولما بقيت كويسة رجعت أكل تاني، المشكلة لما بتخسي بطريقة غير صحية وترجعي تاكلي بتتخني فورا، ولحقت نفسي بسرعة، وعملت دايت وروحت الجيم، واستخدمت أدوية للمساعدة في التخسيس لكن تحت إشراف طبيب".



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