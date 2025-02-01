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محافظات

صحة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية

تقديم الخدمة الطبية
تقديم الخدمة الطبية بالشرقية، فيتو

واصلت الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية تصدرها لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين خلال الأسبوع الثاني على التوالي. 

صحة الشرقية تعلن توفير الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بالمنازل

 

مبادرة القضاء على السمنة 

وذلك ضمن فعاليات مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية، والتي تم تدشينها على مستوى الجمهورية يوم الأحد قبل الماضي، تحت عنوان «تغذيتك.. مفتاح سعادتك!».

 

توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وإشراف الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

مديرو الادارات والفرق المشاركة 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية ان الدكتور هاني جميعة قدم الشكر للفرق الطبية المشاركة في المبادرة وللدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الصحية المشاركة في المبادرة، 

 

الوزارة قدمت الشكر لصحة الشرقية 

لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان قدمت الشكر أيضًا للفرق الطبية بمحافظة الشرقية بعد تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية وتحقيق أعلى نسب تردد على مستوى الجمهورية.

 

تفعيل عيادات تخصصية للسمنة 

 مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءًا، 

صحة الشرقية تعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير المنظومة الدوائية في المحافظة

رفع الوعى المجتمعى حول مخاطر السمنة 

بهدف تقليل الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية لها، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، وتشجيع أنماط حياة صحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.

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الرعاية الاولية الفرق الطبية محافظات الجمهورية تقديم الخدمة للمواطنين الاسبوع الثانى على التوالى الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية

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