فيتو تكشف في عددها الجديد، الأهداف الخفية لخطة الاستيلاء على غزة

تكشف فيتو في عددها الجديد الأهداف الخفية لخطة الاستيلاء على غزة.. وخبراء يشرحون سيناريوهات ما بعد «زلزال التهجير».

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