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حوادث

نظر دعوى طبيبة اتهمت أهل زوجها بالامتناع عن تسليمها الميراث 17 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 حددت محكمة الشيخ زايد 17 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الطبيبة التي تعدي عليها أهل زوجها في محاولة لطردها من المنزل وتتهمهم بالامتناع عن تسليمها الميراث بالشيخ زايد.


وقالت المبلغة في دعواها إنها تزوجت بزوجها في عام 2021 وأنجبت منه طفلا ذكرا وما أن بلغ عمر الصغير 4 أشهر حتى توفى زوجها.


وأضافت المبلغة أن اهل زوجها طالبوها بالرحيل من المنزل بعد وفاة زوجها وامتنعوا عن تسليمها ميراثها ثم تعدوا عليها في محاولة منهم لطردها.

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محكمة الشيخ زايد الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة

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