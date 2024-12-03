الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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دين ودنيا

ما حكم تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة؟ دار الإفتاء تُجيب

حكم تقسيم دين مؤجل
حكم تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة، فيتو

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، تقول السائلة فيه: "اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة. ثم توفيت أمه -جدتي- وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

 

حكم تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة

 قالت دار الإفتاء إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فقد تُوفّي أبوكِ عن أرض مَدِينةٍ دَينًا مُقَسَّطًا يَحِلّ كلّ قسط منه بحلول أجله، فيرثه ورثته؛ وهم: الزوجة والأم والأولاد في هذه الأرض محمّلة بالدَّين، ونصيب أمه -جدتكِ لأبيكِ- مِن ذلك السدس، وبوفاتها عن المذكورين يكون أولادها وأحفادها قد اشتركوا في هذا السدس على الشيوع في هذا النصيب المحمّل بالدَّين: الأولاد بالإرث وأنتِ وإخوتكِ وأخواتكِ بالاستحقاق بالوصية الواجبة؛ حيث تستحقون في تركة جدتكم لأب ما كان سيأخذه أبوكم لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م. 

 

والدَّين يكون على كل وارث ومُسْتَحِق بنسبة إرثه واستحقاقه.

حكم تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة، فيتو
حكم تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة، فيتو

 

تقسيم دين مؤجل على الورثة

وأضافت دار الإفتاء: فإذا سدَّد أعمامُكِ ما عليهم ما يخصّهم مِن دَين بنسبة ما يستحقون من ميراث، فإنهم يستحقون تَمَلُّكَ نصيبِهم من التركة عن أمهم التي ورثَته بدَورها عن ابنها -أبيكِ- ولا يجب على أمكِ إلا دفعُ ما يخصّها من الأقساط بحسب نصيبها في تركة زوجها -أبيكِ- وهو الثُّمُن فقط، وما زاد ممَّا دفعَته يمكنها استردادُه مِمَّن سيدفع الأقساطَ من الورثة.

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