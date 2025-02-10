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حوادث

القبض على سائق نقل تسبب في وفاة شخصين وإصابة 8 بالصف (صور)

القبض علي سائق تسبب
القبض علي سائق تسبب في حادث تصادم بالصف، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وقوع حادث تصادم بينه وبين ميكروباص وتروسيكل بعزبة أبو عوض بدائرة مركز شرطة الصف، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين والتحفظ على السيارة النقل  المتسببة في الحادث، وخضوعه لتحليل المخدرات.

 بينما يواصل  رجال ادارة مرور الجيزة جهودهم في رفع آثار الحادث، لإعادة الحركة المرورية للطريق، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة،  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بالقرب من عزبة أبو عوض بمنطقة الصف، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص وتروسيكل، وجار حصر الخسائر.

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الأجهزة الأمنية مركز شرطة الصف ادارة مرور الجيزة الحركة المرورية

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