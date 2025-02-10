إحباط تهريب 5 أطنان دقيق مدعم بالبدرشين

نجحت مباحث التموين بمديرية تموين الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة من إحباط تهريب 5 أطنان دقيق بلدي مدعم، في سيارتين جامبو بالطريق الترابي بدائرة مركز البدرشين وبالفحص تبين أنها مخصصة للمخابز البلدية وتم الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء.



كما نجحت قوات المباحث من ضبط مخزن لبيع الزيت المستعمل المعاد تدويره بدائرة المركز.

تم تحرير محضر جنحة ضد المخالفين بمركز شرطة البدرشين، وتم مصادرة الكمية لحين صدور قرار النيابة.

كما تمكنت أيضا مباحث التموين من ضبط صاحب محل لبيع الدواجن عقب ضبط 2 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن لتصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالح للاستهلاك بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة وتحررت المحاضر اللازمة وأحالت المتهمين للنيابة العامة.

يأتي ذلك استمرار للحملات التموينية المكبرة لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.



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