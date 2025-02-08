حادث دائري السلام، المعاينة: عجلة القيادة السبب

كشفت المعاينة المبدئية تفاصيل حادث تصادم أتوبيس بتريلا أعلى الطريق الدائري بالسلام الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، أن "مينى باص" يقل عددا من الركاب في طريق اتجاه التجمع.

وأضافت المعاينة أن عجلة القيادة اختلت من السائق واصطدمت بأخرى، وتسبب في مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.

واستمع فريق من مباحث القاهرة لأقوال 9 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام أتوبيس وتريلا أعلى الطريق الدائري بمدينة السلام.

حادث دائري السلام

تلقى مسئول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بالسلام.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بتريلا أعلى الطريق الدائري بالسلام مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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