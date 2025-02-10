خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق 10 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الرعد 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المؤمنون 15 ق



26: 9 (ص) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15 ق



44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ /طه الفشنى وما تيسر من سورتى الفرقان / الشعراء 15 ق



17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد نعينع وما تيسر من سورة النساء 15ق



12:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة القصص 30ق



30: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سور الجن / المزمل/ المدثر 30ق



09: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ/ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة آل عمران 15ق



أما الختمةالمجودة



كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ عبدالفتاح الشعشاعى في 15:21مدة التلاوة 29ق

- والتلاوة من سورتى الأعلى / الليل تسبقها تقدمة د /على على صبح ومدة التلاوة8ق



17:06 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأحزاب 25ق



17:45 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الذاريات 30ق



19:01( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة طه 30ق



20:40( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة مريم 15ق



21:30( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة العنكبوت 30ق



17: 11 مساءً قرآن السهرة للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة هود 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى الفرقان والحاقة 44ق



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ /الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النور 15ق



02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ /كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة البقرة 15ق



02:47(قرأن قبل الفجر) للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد 30ق



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