يستهلها عبد الباسط والختام مع الدمنهوري، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق 10 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ عبد الناصر حرك، وابتهالات للشيخ أحمد الطنطاوي، وتقديم الإعلامي مداح الرسول مسعد الجوهري



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النمل 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورالنصر/ الناس/ الفاتحة/ البقرة 15 ق



43: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق



17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من الروم 15ق



34: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الزمر 28ق



14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الرحمن 30ق



13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنعام 30 ق



14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الحجرات 15 ق



أما الختمة المجودة



تقدمة التلاوة دصفوت زيد 5ق الساعة 15:21



مصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى من سورتى الأنشقاق/ الفجر 30ق



17:44( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الزخرف 30ق



19:03( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النجم والقمر 30ق



19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الحجرات - ق 15ق



20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الكهف15ق



21:30 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة لقمان 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأنفال 44ق.



15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر سورتى هود / النصر 44ق



01:37(بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من من سورة فصلت 15ق



02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسرمن سورتى فاطر/ يس 15ق



02:51(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعظيم زاهر وما تيسرمن سورة الواقعة 30ق



03:55 (بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى محمد / الفتح 30ق



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