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ثقافة وفنون

يستهلها عبد الباسط والختام مع الدمنهوري، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق 10 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ عبد الناصر حرك، وابتهالات للشيخ أحمد الطنطاوي، وتقديم الإعلامي مداح الرسول مسعد الجوهري 


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة التوبة 10ق


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النمل 30 ق


38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15 ق
 

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورالنصر/ الناس/  الفاتحة/ البقرة  15 ق


43: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وما تيسر من سورة الفرقان  15 ق
 

17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من الروم   15ق
 

34: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الزمر   28ق
 

14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة الرحمن 30ق
 

13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنعام    30 ق
 

14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الحجرات    15 ق
 

أما الختمة المجودة


تقدمة التلاوة دصفوت زيد      5ق الساعة 15:21


مصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى من سورتى الأنشقاق/ الفجر     30ق
 

17:44( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود على البنا  وما تيسر من سورة الزخرف    30ق
 

19:03( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورتى النجم والقمر     30ق
 

19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورتى الحجرات - ق     15ق
 

20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / على محمود  وما تيسر من سورة الكهف15ق


21:30 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة لقمان 30ق

 


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأنفال    44ق.


15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر سورتى هود / النصر  44ق
 

01:37(بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من من سورة فصلت  15ق


02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى  وما تيسرمن سورتى فاطر/ يس  15ق
 

02:51(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعظيم زاهر وما تيسرمن سورة الواقعة  30ق
 

03:55 (بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى محمد / الفتح  30ق
 

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خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم

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