الأحد 09 فبراير 2025
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تخفيضات 30% في أسواق اليوم الواحد بالزقازيق

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق

تم اليوم إقامه سوق اليوم الواحد  بمدينة الزقازيق حي الصيادين، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

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تكثيف جهد الاجهزة التنفيذية 

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وبناءًا على تعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واستكمالًا لتنفيذ أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، 

 

اقبالا شديدا على الاسواق 

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وارز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وكيل وزارة التموين 

وأضاف عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين  أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار واحد وثلاثون يومًا،

تعميم المبادرة على جميع المراكز

 مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه لكافة المواطنين، مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة. 

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رفع درجة الاستعداد لاقامة معارض 

أكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجة الإستعدادات للبدء في إقامة معارض( أهلا ً رمضان) بنطاق المحافظة بدءًا من الشهر الجاري مع تخصيص ركن ثابت لأهلًا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

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