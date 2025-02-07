تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان مواد خام لتصنيع المكملات الغذائية في بلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه تم التنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

حملة تموينية في بلبيس

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة مدير الإدارة وبرفقة مفتشى الرقابة التموينية، وقد تمكنت الحملة من تحرير 21 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة، وباستكمال أعمال الحملة تم المرور على الأسواق والأنشطة التجارية،

وتم تحرير محضر رقم ٢١١٥ جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وحيازة مكملات غذائية وفيتامينات من مواد خام مجهولة المصدر، ولعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدرها وعدم وجود تاريخ إنتاج أو انتهاء أو فترة الصلاحية، وقد تم التحفظ حوالي كمية قدرها 5 أطنان.

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