الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان مواد خام لتصنيع المكملات الغذائية في بلبيس

ضبط 5 أطنان مواد
ضبط 5 أطنان مواد خام لتصنيع المكملات الغذائية في بلبيس

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه تم التنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

تموين الشرقية: ضبط 3,4 طن مواد غذائية مجهولة ببلبيس

حملة تموينية في بلبيس 

 وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة مدير الإدارة وبرفقة مفتشى الرقابة التموينية، وقد تمكنت الحملة من تحرير 21 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة، وباستكمال أعمال الحملة تم المرور على الأسواق والأنشطة التجارية،

تموين الشرقية: ضبط طن ونصف مواد تموينية مدعمة بفاقوس

 وتم تحرير محضر رقم ٢١١٥ جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وحيازة مكملات غذائية وفيتامينات من مواد خام مجهولة المصدر، ولعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدرها وعدم وجود تاريخ إنتاج أو انتهاء أو فترة الصلاحية، وقد تم التحفظ حوالي كمية قدرها 5 أطنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارو التموين محافظة الشرقية مباحث التموين جهاز حماية المستهلك الطب البيطري الجهات الرقابية الانشطة التجارية المختلفة

مواد متعلقة

تموين الشرقية: ضبط 3,4 طن مواد غذائية مجهولة ببلبيس

تموين الشرقية: ضبط طن ونصف مواد تموينية مدعمة بفاقوس

تموين الشرقية يضبط 9 آلاف عبوة مياه غازية وطن ملح مجهول المصدر

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان ملح خشن مجهول بمشتول السوق
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

دول الناتو تناقش إرسال قوات إلى جرينلاند بعد تهديدات ترامب

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

شديدة البرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 8 - 2 -2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

منوعات

المزيد

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف واجه النبي الشائعات؟، مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية