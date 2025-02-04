تموين الشرقية: ضبط 3,4 طن مواد غذائية مجهولة ببلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك للتأكد من التزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة للمرور على المحال التجارية ببلبيس

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية للمرور على المحال التجارية ومخابز، أسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة.

المرور على الأسواق

وقد تم المرور على الأسواق وأسفر عن ضبط 2 طن و350 كيلو معجون طماطم كاتشب مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها داخل مخزن للمواد الغذائية، كما تم التحفظ على طن بن منتهي الصلاحية، وتحرير المحاضر رقم 1365 و1366 و348 جنح مركز بلبيس.

فحص شكوى مواطن متضرر

وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى بمركز بلبيس، تم فحص شكوى تضرر أحد المواطنين من مطعم مشويات، وبالفحص والمتابعة تم تحرير محضر ضد صاحب المطعم لعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية.

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