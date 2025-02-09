سقوط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

سرقة الدراجات النارية فى الشرقية

واعترف المتهمين بإرتكابهم 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.