الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

تحرير أكثر من 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 نتائج الحملات المرورية على  الطرق

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن ضبط 46 ألفا و117 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 32 ألفا و786 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و658  مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفات لشروط التراخيص و14 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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