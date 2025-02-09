ارتكبوا 17 جريمة، سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابي بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا مكون من (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة المنيا)؛ تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة"، وبحوزة أحدهم (فرد محلي وطلقتين - دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها").

ارتكب 17 جريمة..سقوط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المنيا

سرقة الدراجات النارية في المنيا

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 17 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط 16 دراجة نارية من المستولى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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