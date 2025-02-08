أخبار الاقتصاد اليوم: الحكومة تعتزم إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة.. مبادرة تمويلية موحدة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة.. وانقطاع شبكة بلاي ستيشن يثير استياء المستخدمين حول العالم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

هبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، السبت حيث سجلت العملة الإيرانية إلى 892500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية اليوم السبت مقارنة مع 869500 ريال أمس الجمعة.

شهدت شبكة بلاي ستيشن PlayStation انقطاعًا لعدة ساعات بدأت ليلة الجمعة، وتواصلت إلى اليوم السبت، ما أدى إلى موجة استياء لدى مشتركي اللعبة الأشهر عالميًا.

أكد الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الاعمال المصرى الالمانى ، أن القدرة التنافسية لأي صناعة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي: جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة، وخفض الكلفة الصناعية، وعلاوة دعم الصادرات وإدارة عناصر الوقت.

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الصناعة هي البوابة الآمنة لتحقيق اقتصاد يتسم بالنمو ويضمن الاستقرار على كافة المستويات.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.2 مليارات جنيه.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تعتبر إضافة حقيقية لمجتمع الأعمال ودفعه لتحفيز الاقتصاد الوطنى بقطاعاته المختلفة وخاصة القطاع الخاص قاطرة التنمية، فى اتجاه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة التى تعد أحد أهم الأهداف العالمية للمستقبل، وبناء الشراكات للتوسع فى المشروعات القائمة، بهدف زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل سنويا.

أكد شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي شهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة بعد تبسيط الإجراءات التي تخُص المُصنعين بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المُصنِع الآن يستطيع الحصول على رُخصة التشغيل خلال 24 ساعة من التقدم لها.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتوسع في المدن الصناعية الجديدة في ظهير المدن السياحية لكي تكون مدنا مستدامة، حتى تظل تلك المدن تعمل على مدار السنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.