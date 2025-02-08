رئيس غرفة الكيماويات: القطاع الصناعي شهد تطورًا كبيرًا في جميع المجالات

أكد شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي شهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة بعد تبسيط الإجراءات التي تخُص المُصنعين بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المُصنِع الآن يستطيع الحصول على رُخصة التشغيل خلال 24 ساعة من التقدم لها.

وأضاف الجبلي أن قطاع الصناعة، يشهد تطورا ملحوظا بعد سنوات عانى خلالها الكثير من التحديات.

وأوضح رئيس غرفة الكيماويات، أنه على الرغم من الإنجازات الهائلة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك بعض التحديات التي مازال يُعاني منها، أبرزها أسعار الفائدة، والتي يجب النظر إليها ووضعها في الاعتبار خلال الفترة المُقبلة، ونظرًا لأنها تؤرق الكثير من المُصنعين والمصدرين داخل الجمهورية.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن حجم استثمارات القطاع تصل لنحو 40 مليار دولار، بينما يتراوح حجم صادرات القطاع ما بين 8- 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الغرفة تأسست عام 1942 وأصبحت تضم نحو 23 ألف عضو حاليًّا، وذلك في قطاعات عديدة الاسمدة والبلاستيك والمطاط والورق والمنظفات والزجاج وإعادة تدوير المخلفات والدهانات وغيرها.

هناك فرص لا حصر لها في الصناعات الكيميائية

وذكر أن هناك فرصا لا حصر لها في الصناعات الكيميائية، لذا ربما تكون هذه فرصة جيدة للعمل معًا على أساس أوثق، ولرؤية الإمكانيات المستقبلية للتعاون وما يمكن تحقيقه على أرض الواقع.

ونوه الجبلي بأن صناعة الأسمدة ستواجه مشكلة كبيرة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدول الأوروبية لتطبيق حدود الكربون والبصمة الكربونية "سبام" بحلول 2026، لذا فإن الوقت المتاح للتوافق مع تلك الاشتراطات يعد محدودًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يكون أحد آليات التعاون مع البنك لتوفير التمويل للقطاع.

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