مجلس الأعمال المصري الألماني: الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي وتتمتع بقدرة تنافسية عالية

أكد الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الاعمال المصرى الالمانى ، أن القدرة التنافسية لأي صناعة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي: جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة، وخفض الكلفة الصناعية، وعلاوة دعم الصادرات وإدارة عناصر الوقت.

وأكد أن الصناعات المصرية تملك ناصية الجودة في صناعات عديدة، مثل صناعات المحروقات، والسيراميك، ومواد البناء، وحديد التسليح، والعديد من صناعات الأدوية، وصناعات الألمنيوم، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والكيماوية.

ودعا الدكتور نادر رياض إلى تفعيل دور الجهات الرقابية الصناعية، والتوسع في منح علامات جودة الإنتاج، وتسجيل علامات الجودة المصرية عالميًا، وتشديد العقوبة على استنساخ وغش علامات الجودة.

وشدد، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لموضوع خفض التكلفة الصناعية، مشيرًا إلى أن عناصر الكلفة الصناعية تتمثل في فائدة الإقراض والتمويل الصناعي، وأسعار الطاقة، وأسعار النقل واللوجستيات.

تخفيض فائدة الإقراض والتمويل الصناعي

وطالب رياض بتخفيض فائدة الإقراض والتمويل الصناعي، وإعادة تسعير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع، وتخفيض كلفة النقل البحري، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لخفض قيمة التأمين البحري على البضائع.

ودعا الدكتور نادر رياض إلى تخصيص دعم تصديري للسلع الهندسية، مشيرًا إلى أن هذه السلع تتطلب إنشاء شبكة متكاملة من مراكز البيع والصيانة في الدول المستهدفة تصديريًا.

وأشار رياض، إلى أهمية إدارة عناصر الوقت في المجتمع الصناعي، مشيرًا إلى أن التأخر في أداء الخدمات الصناعية يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأكد رياض أن الأمل يحدوه في أن مصر قادرة على تحقيق طفرة صناعية في ظل وزارة الصناعة الحالية، التي تمتلك الرؤية المحلية والدولية، والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الانطلاقة الصناعية الكبرى.

واشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الصناعة المصرية، وقال ان الصناعة تعيش عصرها الذهبى فى الوقت الراهن.

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