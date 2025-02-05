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اقتصاد

بعد حملة الضغط القصوى لـ ترامب، الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

الريال الإيراني،
الريال الإيراني، فيتو

هبطت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إلى 850 ألف ريال مقابل الدولار، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف حملة "الضغط القصوى" على إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

قرار ترامب على ايران

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مساء الثلاثاء، مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة الضغط القصوى على حكومة إيران، وذلك بهدف قطع الطريق على طهران نحو الحصول على سلاح نووي ومواجهة نفوذها المزعزع للاستقرار في الخارج، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأثناء توقيع المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صارم جدا تجاه إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدامه كثيرا.

وقال: "أوقع على هذا القرار وأنا غير سعيد بذلك، لكن ليس لدي خيارات كثيرة، لأن علينا أن نكون أقوياء وحازمين".

الاقتصاد الايرانى يواجه تحديات 

يذكر أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ما أثر بشكل كبير على قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. في السنوات الأخيرة، شهدت إيران تضخمًا مرتفعًا وانخفاضًا في قيمة الريال، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.

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