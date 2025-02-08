السبت 08 فبراير 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار يستعرض مع مجموعة ليسيكو مصر مشروعات الشركة في مصر

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  طاهر جيلبرت جارجور رئيس مجلس إدارة مجموعة ليسيكو مصر جروب، حيث استعرض اللقاء مشروعات المجموعة بالسوق المصري وخططها التصديرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن دور الدولة حاليا يتمثل في تهيئة مناخ الأعمال للقطاع الخاص لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية، وذلك بعد 10 سنوات من إدارة الدولة للاقتصاد.

وأضاف «الخطيب» أن السياسة النقدية القائمة على تحرير أسعار الصرف تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تطبيق سياسة مالية تسهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
 

ولفت الوزير إلى أن الدولة تعمل حاليا على تحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية من خلال العمل على تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على المصدرين والمستوردين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. 

وأشار  إلى حرص الوزارة على حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.

ومن جانبه قال  طاهر جيلبرت جارجور رئيس مجلس إدارة مجموعة ليسيكو مصر جروب إن شركة ليسيكو مصر تعد إحدى أكبر منتجي الأدوات الصحية والبلاط في العالم بإجمالي مساحة لمصانعها في مصر يبلغ 270 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الشركة تصدر 70% من منتجاتها إلى أكثر من 55 دولة حول العالم، بمتوسط صادرات سنوية يبلغ 85 مليون دولار، كما توفر الشركة 7746 فرصة عمل في مصر.

وأضاف أن الشركة تنتج نحو 6.2 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و300 ألف قطعة من الأدوات النحاسية، و25 مليون متر من البلاط، لافتا إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الشركة عام 2024 تضمنت المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وجنوب أفريقيا.

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