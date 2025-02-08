المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يطالب باستمرار عمل الجمارك في الإجازات الرسمية

ثمن المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية جهود الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية على ما تحقق من تسهيلات إجرائية وما تحقق من معدلات تنفيذ خلال الفترة الماضية.

وطالب المهندس خالد أبو المكارم بإستمرار عمل مصلحة الجمارك أيام الأجازات الرسمية باتباع أسلوب التناوب وذلك لتجنب تعطل العمل وسيولة في دخول وخروج البضائع في مختلف الموانئ وهو ما يؤكد ما تم تحقيقه من تطوير للموانئ المصرية وفقًا للمعايير العالمية.

وتعقيبا على ما حققته الدولة في ملف التصدير.. أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن مصر حققت معدلات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت المعدلات 37 مليار دولار وأصبحت 42.7 مليار دولار بزيادة قدرها 15%.

وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إجمالى صادرات القطاع بنهاية سبتمبر 2024 سجلت نحو 6.5 مليار دولار منها 2.6 مليار دولار صادرات البلاستيك، وهو ما يمثل 29% من إجمالي صادرات القطاع.

وجود فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية

وأشار أبو المكارم إلى وجود فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية الذي تتنوع منتجاته ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات انتاج لكافة القطاعات الانتاجية والزراعية والصناعية، فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة.

ولفت الى أهمية إحداث نقلة نوعية حقيقية للشركات تضمن لها الاستمرارية والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية لتعزيز قدراتها التصنيعية والانتاجية والتنافسية.

التصدير يمثل ركيزة اساسية لتحقيق الاستدامة لأى صناعة

وأوضح أن التصدير يمثل ركيزة اساسية لتحقيق الاستدامة لأى صناعة، حيث يعد عامل رئيسى ومحفز لتحقيق متطلبات ومعايير الجودة فضلا عن التطوير والتحديث المستمر لزيادة القدرة على المنافسة فى الأسواق التصديرية،

صناعة البلاستيك تعد هي الحصان الأسود لقطاع الصناعات الكيماوية

ولفت فى هذا الإطار إلى أن صناعة البلاستيك هي الحصان الأسود لقطاع الصناعات الكيماوية.

وقال إن التصدير هو المنفذ الوحيد للصناعة، مشيرا إلى أنه بدون تصدير لن تكون هناك صناعة لأنه لن يكون هناك تجويد ولا تطوير ولا تحديث للمعدات والآلات.

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