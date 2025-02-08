انقطاع شبكة بلاي ستيشن يثير استياء المستخدمين حول العالم

شهدت شبكة بلاي ستيشن PlayStation انقطاعًا لعدة ساعات بدأت ليلة الجمعة، وتواصلت إلى اليوم السبت، ما أدى إلى موجة استياء لدى مشتركي اللعبة الأشهر عالميًا.

عطل لأكثر من 11 ساعة

منذ أكثر من 11 ساعة، توقفت جميع خدمات الشبكة تمامًا، وهذا العطل يعيد إلى الأذهان كابوس عام 2011 عندما تعطلت شبكة بلاي ستيشن PSN لمدة 23 يوما، وذلك بسبب اختراق لخوادم بلاي ستيشن.

وبحسب صفحة حالة شبكة بلاي ستيشن PSN الخاصة بشركة سوني العالمية، فإن إدارة الحسابات، والألعاب، والألعاب الاجتماعية، وفيديو PlayStation، ومتجر PlayStation، وموقع PlayStation Direct، جميعها تعاني بعض المشاكل.

واجه العديد من مستخدمي بلاي ستيشن صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم بسبب انقطاع الشبكة، حيث تم الإبلاغ عن المشكلة من قبل نحو 70 ألف مستخدم

المستخدمون فى الولايات المتحدة

وشكى عدد كبير من المستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، من عدم قدرتهم على الوصول إلى الشبكة، الأمر الذي أثار موجة استياء عارمة.

دفع هذا الحدث العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مناقشة الموقف وإرسال رسائل الاستفسار إلى الشركة عبر منصاتها، مما أدى إلى إنشاء زوبعة من المنشورات والميمات حول شبكة PlayStation Network.

وفقًا لموقع Down Detector، بدأت المشكلة قبل منتصف ليلة الجمعة بقليل، حيث أبلغ أكثر من 71 ألف مستخدم عن انقطاع الخدمة على الموقع.

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