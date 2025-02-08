السبت 08 فبراير 2025
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اقتصاد

أبو المكارم: تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليص رسوم النقل يعزز من تنافسية القطاع الصناعي

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم ؛ فيتو

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان الصناعة هي  البوابة الآمنة لتحقيق اقتصاد يتسم بالنمو ويضمن الاستقرار على كافة المستويات.

وقال إن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لدفع عجلة التنمية الصناعية.


 وأكد المهندس خالد أبو المكارم "القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من الجهود لتقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي يعتبر من العوامل الرئيسية في خفض التكاليف على الإنتاج". وأضاف: "كلما تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، كلما ارتفعت التنافسية في الأسواق، وهو ما يعد الهدف الأهم للمصانع".

و طالب أبو المكارم بضرورة الاستمرار في العمل بدون إجازات في الموانئ، بالإضافة إلى تخفيض رسوم النقل داخل المدن للبضائع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تحسين حركة التجارة وتقليل التكاليف على المصانع.
وفي ختام تصريحاته، توقع أبو المكارم أن تشهد صادرات مصر نموًا بنسبة 15% خلال العام الحالي، مؤكدًا على أن هذه الخطوات ستحقق طفرة في القطاع الصناعي المصري.
 

وأكد أنه   يوجد فرصة حقيقية لإعادة تشكيل المشهد الصناعي في مصر، وجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. نجاحنا يعتمد على قدرتنا على تنفيذ هذه الإصلاحات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للنمو.

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خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد ابو المكارم للصناعات الكيماويه
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