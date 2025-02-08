227 مليون دولار صادرات مستحضرات التجميل عام 2024.. ووزير الاستثمار يكشف موعد الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.. وقطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة

تلعب صناعة مستحضرات التجميل دورا كبيرا فى دعم الاقتصاد، وتشير البيانات الحديثة الى ان صادرات مستحضرات التجميل سجلت 227 مليون دولار عام 2024 بزيادة 7% مقارنة بعام 2023. ويأتى ذلك طبقا لتقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للصناعات الطبية

تعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر

وتسعى الدولة الى تعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر؛ سعيًا لتوفير ما نستورده من أدوية، وذلك من خلال العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية.

حسن الخطيب: دعم كبير من الدولة للصناع لزيادة الصادرات لـ140 مليار دولار

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توجهات الدولة تستهدف دعم الصناع والمستثمرين وزيادة حجم معدل الصادرات المصرية وصولا إلي مستهدف الدولة خلال 2030 بالوصول إلي قيمة صادرات بـ100 أو 140 مليار دولار.

وزير الاستثمار يكشف موعد الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بحد أقصى ٣١ مارس ٢٠٢٥

وتابع «الخطيب» إن البرنامج الجديد للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ يرتكز على تحقيق عدة محاور تشمل أن يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى ٣١ مارس ٢٠٢٥، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال رد أعباء الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024

وقال «الخطيب» إن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي

وأشار إلى أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.

قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة

وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فأن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات"، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها".

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