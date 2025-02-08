السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

قيادي بحماس: اتفاق وقف إطلاق النار معرض للانهيار

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أكد قيادي كبير في حركة حماس أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في خطر وقد ينهار.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في خطر 

وأضاف المسؤول الحمساوي في تصريحات له: "الحركة لا ترغب في العودة للحرب مع إسرائيل ولا تزال مستعدة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار".

ونفذت حماس وإسرائيل اليوم السبت العملية الخامسة من  تسليم الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى 

وتسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، من حركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة من وسط قطاع غزة.

 

وقالت حماس في بيان: "المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".

وقالت حماس إنها "التزمت بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهدا كبيرا للحفاظ على حياتهم رغم القصف الصهيوني ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم".

=وشدد البيان: "يؤكد شعبنا الفلسطيني بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدي الاحتلال، رفضه لكل مشاريع دونالد ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها". 

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