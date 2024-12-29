الأحد 29 ديسمبر 2024
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عصام كامل

أحلام الخديوي

بدأ الخديوي إسماعيل حياته السلطوية بأحلام الحداثة ونقل مصر إلى مصاف الدول الأوروبية، ذلك النموذج الذي سيطر عليه، وكانت القاهرة الخديوية التي استقدم في سبيل إنشائها كبار القوم من مهندسي وفناني أوروبا الكثير، كان الرجل ينفق بلا حساب لفكرة ما سيطرت عليه وحده.

لعب الخديوي إسماعيل على وتر البنية التحتية الزراعية، فحفر وصان أكثر من مائة واثنتي عشرة ترعة، من بينها الترعة الإبراهيمية، التي قيل عنها في حينها إنها أكبر مشروع ري في العالم، كان الرجل يعمل على محورين: محور الأفضل والأكبر ومحور تنمية البنية التحتية.

مشروع الخديوي إسماعيل انتهى به وبنا إلى مساحات من العتمة، دخلت مصر إلى حظيرة أوروبا وشيئًا فشيئًا أصبح كل شيء مرهونا للغير، وفقدت مصر استقلالها المالي أولًا ومن ثم فقدت قرارها ووقعت تحت سيطرة الاستعمار الذي خلد فيها لعقود طويلة.

دفعت مصر والمصريون أثمانا باهظة بسبب أحلام الخديوي إسماعيل، تحول عصره إلى عصر فقر وإفقار المصريين، راح الخديوي وتورطت مصر والمصريون في دفع أثمان أحلامه التي لم يستشر فيها أحدا، ولم يراجع فيها مؤسسة أو جهازًا في البلاد، وورى الرجل الثرى وظلت سيرته واحدة من حكايات الحلم بلا انضباط.

ومن مساخر القول أن يخرج عليك أحدهم وهو يقول لك إن ما ابتناه الخديوي إسماعيل يظل واقعًا ملموسًا حتى اليوم، البعض يحاول اختزال القصص في بناية أو مشروع أو أوبرا أو مدينة، وينسى هؤلاء الذين ماتوا جوعًا وكمدا، الذين راحت أحلامهم في بلد آمن مستقل ودفنوا بحسرتهم.

ويتجاهل البعض أن الاحتلال جاء على أنقاض العبث السلطوي الذي مارسه الخديوي إسماعيل دون أن يوقفه أحد، مارس الرجل كل فنون البذخ واختراع المشروعات التي تنهش في ميزانية البلاد وتلتهم العملة الصعبة التي استدانها، لا لشيء إلا لأنه لم يكن يرى إلا ما يرى هو وحده لا شريك له.

راح الخديوي إسماعيل وظلت مصر أسيرة تتداعى عليها الأمم، وحكم ميزانية مصر أربعة من الأجانب أحدهم إنجليزي والثاني فرنسي والثالث بلجيكي والرابع إيطالي، تصور أن هؤلاء الأربعة كانوا يديرون صندوق الدين ويجمعون حصيلة عدد كبير من المديريات والمشروعات.

 

التاريخ بين كوبريين

رجب المليجي


وفرض على الشعب أن يدفع ثمن حلم الحاكم من دمه وماله ومن مستقبل أولاده، فرض على الناس أن يسددوا ثمن الحلم كابوسا دام لعشرات السنين، وآلت الأمور في النهاية إلى وضع مصر تحت سيطرة الاحتلال.. القصص التاريخية موحية لمن يعرف ولمن يعي.

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