اتحاد الشباب التقدمي بالدقهلية يعقد ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي بين الاستفادة والمخاطر

في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية قرر اتحاد الشباب التقدمي بالدقهلية بقيادة أكرم جلال أمين شباب الحزب بالدقهلية تنظيم ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي بين التحديات والمخاطر ضمن حملة يقودها اتحاد الشباب التقدمي لرفع حالة الوعى لدى الشباب وأيضا للمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية بمشاركة الاتحاد النسائي بقيادة شيماء حماقي أمينة المرأة بالدقهلية تحت رعاية محمد الطنبولي أمين عام المحافظة.



وحاضر بالندوة احمد الجميل المحامي والخبير بالجرائم الالكترونية واستعرض خلال الندوة مفهوم الذكاء الاصطناعي ومحاوره وكيفية الاستفادة منه واشار الى دور الدولة في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وأنه قد تم تطبيقه بحياة كريمة معربا عن حجم الميزانيات التي صرفت من أجل الدخول في عالم الذكاء الاصطناعي.

واستعرض خلال الندوة المخاطر والمخاوف التي قد تؤثر على مجتمعنا من خلال الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي.



وأشارت شيماء حماقي امينة المرأة بالدقهلية الى دور الاسرة المصرية في الحفاظ على الأبناء من الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي وان يكون الابوين على درايه كاملة بما يقوم به الابناء داخل هذا العالم

ودعت إلى عمل حملة توعية للأسر المصرية من مخاطر التكنولوجيا وتأثيرها على الاجيال القادمة.

وأشار أيضا أكرم جلال امين شباب الحزب بالدقهلية الى خطورة مثل هذه البرامج على الامن القومي المصري واعتبار اختراق الافكار مثل اختراق الحدود والمحافظة على عقول الشباب بالتوعية المستمرة اصبح واجب وطني للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وان هدف العدو الان ان يجعل الشباب غير قادر على حمل السلاح وأشار أيضا إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي مهمة جدا ولكن لايمكن السيطرة عليها من الأفكار التي ربما تدفع بالمجتمع والشباب إلى الانخراط في افكار هدامة.. ودعا الدولة المصرية إلى الإسراع في تنفيذ برامج ذكاء اصطناعي ومواقع تواصل اجتماعي بديلة لمثل هذه التي نراها في حياتنا اليومية.

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