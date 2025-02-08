السلطات الأمريكية تعثر على طائرة تتطابق مع الطائرة المفقودة في ألاسكا (صور)

قالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على حطام طائرة تتطابق مع التي فقدت في ألاسكا وعلى متنها 10 أشخاص، فيما أكدت أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم.



وقال المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي كاميرون سنيل، إن "أطقم الإنقاذ لم تتمكن من فتح الطائرة بشكل كامل وهي تواصل البحث"، مضيفا أنه "في الوقت الحالي، نعلم فقط أن هناك ثلاث (جثث)".



وأضاف: "رجال الإنقاذ كانوا يبحثون عن آخر موقع معروف للطائرة بواسطة مروحية عندما رصدوا الحطام، وأنزلوا اثنين من سباحي الإنقاذ للتحقق".

وأوضحت السلطات أن "طائرة الركاب الصغيرة تحطمت في غرب ألاسكا أثناء توجهها إلى مدينة نوم الرئيسية وتم تحديد موقعها يوم الجمعة على الجليد البحري، كما أن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم".

❗️BREAKING: The missing Alaskan plane has been found.



A statement from @USCGAlaska



“USCG has located an aircraft matching the description of the missing plane approx. 34 miles southeast of Nome. 3 individuals were found inside and reported to be deceased. Our thoughts are with… pic.twitter.com/GzowjaMMQT — DailyKnower (@DailyKnower) February 7, 2025

وكانت الطائرة التابعة لشركة "بيرينج إير"، وهي طائرة ذات محرك توربيني واحد، متجهة من قرية أونالاكليت إلى مدينة نوم بعد ظهر الخميس وعلى متنها تسعة ركاب وطيار عندما اختفت، حسبما أفادت إدارة السلامة العامة في ألاسكا.

وواجه فرق البحث تحديات كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك العواصف الثلجية وضعف الرؤية، مما يعيق عمليات البحث الجوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.